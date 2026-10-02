Nel corso delle indagini sulla tragica morte avvenuta a Pietracatella, sono emerse numerose ipotesi che hanno alimentato un dibattito acceso sui social e su diversi siti web. Alcune di queste supposizioni suggerivano che la vittima o i suoi conoscenti avessero effettuato ricerche online sulla ricina una tossina estremamente pericolosa, e che tali ricerche potessero aver avuto un ruolo nell’evento.

La mancanza di conferme ufficiali, però, ha spinto le autorità a intervenire per chiarire la situazione.

Le forze dell’ordine hanno condotto una verifica approfondita sui dispositivi elettronici dei soggetti coinvolti, compresi computer, smartphone e tablet. Le analisi forensi hanno escluso la presenza di qualsiasi indirizzo IP o storia di navigazione legata alla ricina, eliminando così una delle piste più sensazionali sollevate dai media.

La conclusione delle verifiche tecniche è stata comunicata alle pubbliche amministrazioni e ai media locali, con l’obiettivo di ridurre la dispersione di informazioni non verificate.

Nessuna prova digitale di ricerche sulla ricina

Il risultato dell’indagine informatica è stato netto: non è stato individuato alcun computer né alcun indirizzo IP correlato a ricerche sulla ricina all’interno dell’ambito investigativo.

Questo dato risulta fondamentale perché, in assenza di tracce digitali, non c’è alcun elemento che possa supportare l’ipotesi di un coinvolgimento diretto della tossina nella morte verificatasi. L’assenza di queste prove ha anche smorzato le teorie più estreme, che rischiavano di distogliere l’attenzione da altre possibili cause o responsabilità.

Dichiarazioni della procuratrice Elvira Antonelli

Elvira Antonelli, procura di Larino responsabile dell’inchiesta, ha risposto alle richieste dei giornalisti con un breve ma fermo “Smentisco”. La sua affermazione è stata accompagnata da una precisazione: non sono a conoscenza di alcun elemento che colleghi la vittima o altri soggetti a ricerche di ricina. Antonelli ha inoltre sottolineato che la squadra investigativa ha operato con la massima trasparenza, mettendo a disposizione tutti i risultati delle verifiche tecniche agli organi competenti.

Osservazioni del capo della Squadra Mobile Marco Graziano

Marco Graziano, al timone della Squadra Mobile di Campobasso ha confermato l’assenza di dati che supportino le voci diffuse. “Anche io, come la procuratrice, non ho notizie in tal senso”, ha dichiarato, ribadendo che le indagini hanno escluso qualsiasi elemento digitale legato alla ricina. La sua testimonianza rafforza la posizione della Procura, indicando che i controlli effettuati dalla squadra mobile sono stati altrettanto rigorosi e che non ci sono state omissioni nel procedimento di verifica.

Le voci di cronaca e la risposta delle autorità

Le supposizioni su una possibile ricerca di ricina erano sorte in parte a causa di una narrazione sensazionalistica diffusa nei giorni successivi al decesso. Alcuni portali online hanno riportato che le indagini avrebbero trovato tracce di ricerca di sostanze velenose alimentando un clima di paura e di curiosità. Le autorità, tuttavia, hanno ritenuto indispensabile intervenire tempestivamente per dissipare tali allarmismi, rilasciando comunicati ufficiali che sottolineavano la totale assenza di prove concrete. Questo approccio ha l’obiettivo di garantire che il pubblico riceva informazioni basate su fatti verificati, evitando la proliferazione di notizie infondate che potrebbero compromettere la corretta percezione dell’accaduto.

Le autorità hanno quindi chiuso una delle piste più discusse, permettendo alle indagini di proseguire concentrandosi su altre possibili dinamiche del caso.