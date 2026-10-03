Nel dibattito politico più acceso degli ultimi mesi, è emersa una notizia che ha messo nuovamente al centro l’uso delle risorse statali da parte dell’ex presidente Donald Trump. Secondo i documenti resi pubblici lo scorso ottobre, una serie di spot televisivi e radiofonici è stata finanziata direttamente dal tesoro per evidenziare i presunti successi della sua amministrazione.

Le difese dell’ex mandato hanno giustificato l’iniziativa come parte di una campagna di informazione sulla politica pubblica ma gli osservatori hanno immediatamente sollevato dubbi sulla compatibilità di tali messaggi con le normative vigenti in materia di spesa pubblica e neutralità politica.

Spot pubblici realizzati con fondi federali

Le pubblicità, trasmesse su reti nazionali e locali, hanno mostrato scene di presunti risultati economici, riduzione della criminalità e riforme fiscali, sempre accompagnate da una voce narrante che celebrava la leadership di Trump.

Il finanziamento è stato gestito attraverso il Ufficio della gestione e del bilancio (OMB) che ha autorizzato il rilascio di risorse senza passare per le tradizionali procedure di gara.

Bilancio mensile di 10 milioni di dollari

Stime ottenute da fonti interne indicano che il costo medio mensile dei spot si aggira intorno ai 10 milioni di dollari con picchi superiori durante le settimane elettorali.

Tali cifre, moltiplicate per i sei mesi di attività, comporterebbero un impiego di circa 60 milioni di dollari di fondi pubblici, un importo considerevole rispetto al budget complessivo destinato alla comunicazione istituzionale.

Coinvolgimento della Casa Bianca e delle agenzie federali

Il coordinamento tra la Casa Bianca e agenzie come la General Services Administration (GSA) è stato fondamentale per la produzione e la distribuzione dei contenuti. Documenti interni mostrano che le direttive sono state firmate dal Direttore dell’OMB, il quale ha sottolineato la necessità di “promuovere la trasparenza delle politiche adottate” senza menzionare l’effetto promozionale sugli elettori.

Secondo esperti di diritto amministrativo, la pratica rischia di violare il Federal Funding Accountability and Transparency Act che vieta l’uso di fondi federali per scopi di propaganda elettorale. La questione è quindi cruciale per capire fino a che punto il potere esecutivo possa dirigere le risorse pubbliche verso finalità di immagine personale.

Reazioni di partiti, curatori e possibili implicazioni legali

Le principali forze politiche hanno già espresso forte disappunto. I membri del Congresso hanno richiesto un’indagine dell’Inspecteur General per verificare la legittimità delle spese. Alcuni rappresentanti hanno addirittura presentato una mozione per sospendere temporaneamente il finanziamento di ogni campagna pubblicitaria governativa finché non siano chiariti i criteri di utilizzo.

Nel frattempo, gruppi di watchdog e organizzazioni per la trasparenza hanno intentato cause civili, sostenendo che i contribuenti non hanno acconsentito a finanziare una campagna di auto-promozione. Se le indagini confermeranno le violazioni, le conseguenze potrebbero includere il rimborso dei fondi impiegati e sanzioni per i responsabili amministrativi.