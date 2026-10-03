Dal 27 ottobre al 4 novembre il sovrano britannico intraprenderà un delicato viaggio attraverso le acque turchesi dei Caraibi, fermandosi in tre territori membri del Commonwealth. Si tratta della prima visita ufficiale di Re Carlo III alla regione da quando ha assunto il trono, e la tappa è già percepita come un’opportunità per aprire un dialogo su temi delicati come il colonialismo e la tratta degli schiavi.

Il viaggio, studiato nei minimi dettagli da Buckingham Palace, comprende una sosta nella Guyana situata sul continente latinoamericano, per poi proseguire nelle Bahamas e infine ad Antigua e Barbuda. In quest’ultimo Paese il monarca sarà accompagnato dalla regina Camilla e presiederà, alla fine di novembre, il vertice annuale dei capi di governo del Commonwealth, un momento chiave per affrontare questioni storiche e politiche.

Il percorso del tour e i momenti chiave

Durante la sosta in Guyana, il re parteciperà a incontri con leader locali e rappresentanti della società civile, ponendo l’accento su “i giorni più oscuri” della storia britannica. A Bahamas, la visita prevede una cerimonia ufficiale in cui verranno messe in luce le sfide contemporanee legate all’eredità coloniale.

Infine, ad Antigua e Barbuda, la presenza di Camilla aggiungerà un elemento di continuità istituzionale, mentre il vertice del Commonwealth offrirà uno spazio formale per discussioni a livello intergovernativo.

Il calendario prevede inoltre un discorso pubblico in ciascuna tappa, durante il quale il sovrano intende ricordare apertamente le atrocità del passato. L’obiettivo dichiarato è quello di non eludere il tema del traffico di schiavi, ma di confrontarsi con esso in modo trasparente, così da alimentare un dibattito costruttivo sull’eredità coloniale.

Il discorso sul passato coloniale

Re Carlo III, prossimo a compiere 78 anni a novembre, ha lasciato intendere che il suo intervento sarà incentrato su colonialismo e schiavitù sottolineando l’importanza di riconoscere le conseguenze transgenerazionali della tratta atlantica di persone ridotte in schiavitù. La posizione ricorda le parole pronunciate nel 2021, quando ancora principe di Galles, il primogenito della regina Elisabetta II, aveva definito la tratta degli schiavi una atrocità che avrebbe macchiato per sempre la nostra storia.

Le fonti di Buckingham Palace hanno aggiunto che sono in corso dibattiti solidi sulla necessità di una mea culpa a nome dei predecessori, con l’obiettivo di affrontare la responsabilità storica del Regno Unito. Il re ha espresso la volontà di ascoltare le istanze dei Paesi caraibici, molti dei quali hanno già avviato processi di decolonizzazione simbolica, come la transizione della Barbados a repubblica avvenuta cinque anni fa.

Richieste di scuse e riparazioni economiche

I governi di Guyana, Bahamas, Antigua e Barbuda hanno più volte sollecitato scuse formali da parte dei Paesi europei che hanno beneficiato del sistema coloniale. Oltre alle scuse, le nazioni richiedono riparazioni economiche di entità multimiliardarie, finalizzate a compensare le profonde cicatrici sociali ed economiche lasciate dalla schiavitù. Fino ad oggi, le autorità londinesi hanno mostrato una netta riluttanza a aprire negoziati concreti, mantenendo una posizione di rifiuto rispetto a qualsiasi forma di risarcimento.

Il prossimo vertice del Commonwealth, che si concluderà con la presidenza di Re Carlo III, rappresenta quindi un’occasione cruciale per valutare se il Regno Unito sarà pronto a intraprendere un percorso di riconciliazione reale, o se continuerà a mantenere la linea del silenzio diplomatico su queste tematiche storiche.