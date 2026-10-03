Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi: silenzio e foto eliminate

Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi: silenzio e foto eliminate

Tony Effe e Giulia De Lellis sembrano in crisi: foto cancellate, silenzio su polemica e nessuna promessa di matrimonio.

Negli ultimi giorni la coppia composta dal rapper Tony Effe e dall’imprenditrice digitale Giulia De Lellis è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Il giornalista Roberto Alelli ha pubblicato sui social una dichiarazione che indica chiaramente una fase di crisi di coppia pur smentendo l’ipotesi di una rottura definitiva. Il punto di partenza di questa ondata di gossip è stato il ricordo della nascita della piccola Priscilla, avvenuta lo scorso ottobre, che aveva momentaneamente riportato l’attenzione sulla loro unione.

Roberto Alessi e la conferma della tensione

Nel suo intervento, Alessi ha distinto le voci di una separazione dalla realtà di una difficoltà emotiva, citando la frase: “Forse no, ma in crisi sicuramente“. Ha ribadito che negli ultimi mesi erano già emerse diverse indiscrezioni su periodi di non buona armonia per la coppia, ma questa è la prima occasione in cui Giulia De Lellis non nega affatto le notizie di crisi.

Il giornalista ha inoltre ricordato le dichiarazioni della primavera scorsa, quando Giulia aveva manifestato apertamente il desiderio di sposarsi, mentre Tony aveva espresso la sua riluttanza a coniugare il rapporto con un matrimonio.

Il desiderio di matrimonio dimenticato

All’epoca, la star di U&D aveva sottolineato che la questione delle nozze poteva generare discussioni prolungate nella loro relazione.

Da allora, non è giunta alcuna proposta ufficiale da parte del rapper, lasciando il tema sospeso e alimentando nuove speculazioni. La mancanza di un passo concreto verso il matrimonio è tornata a farsi sentire nel contesto delle attuali voci di crisi, facendo emergere una ferma contrapposizione di intenti tra i due partner.

Il silenzio di Giulia e la rimozione delle foto

Un altro elemento che ha intensificato le ipotesi di difficoltà è stato il comportamento di Giulia sui propri canali social. Il 2 ottobre 2026, l’influencer ha cancellato tutte le immagini pubblicate con Tony Effe mantenendo intatti solo i contenuti relativi al battesimo della figlia Priscilla. Questa modifica, avvenuta proprio mentre circolavano le voci di crisi, è stata interpretata da molti osservatori come un segnale di distanziamento. Il silenzio tombale dell’ex influencer non fornisce alcuna conferma esplicita, ma contribuisce a creare un clima di incertezza sulla solidità del loro rapporto.

Polemiche esterne e reazioni divergenti

Parallelamente alla tensione relazionale, Tony Effe è stato al centro di una controversia non legata direttamente alla vita di coppia. Dopo aver commentato il proprio dimagrimento con una frase percepita come offensiva verso chi soffre di disturbi alimentari, il rapper ha ricevuto numerose critiche da parte del pubblico. Successivamente, ha presentato delle scuse pubbliche. In questa circostanza, Giulia De Lellis ha scelto di non intervenire, mantenendo un silenzio totale e non difendendo il compagno. La sua scelta, ancora una volta, ha alimentato le speculazioni sulla reale dinamica interna tra i due.

Conclusioni su una crisi in evoluzione

Sebbene non vi siano conferme ufficiali di una separazione, i segnali raccolti indicano che Tony Effe e Giulia De Lellis stiano attraversando un periodo di tensione che potrebbe influenzare il futuro della loro relazione, soprattutto alla luce della recente nascita di Priscilla.