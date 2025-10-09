L’arrivo di un figlio segna sempre un momento di grande emozione, capace di trasformare la vita di una coppia. Quando a diventare genitori sono personaggi noti del mondo dello spettacolo, la notizia cattura subito l’attenzione del pubblico, mescolando gioia e curiosità. È il caso di Giulia De Lellis e Tony Effe, che hanno annunciato la nascita della loro primogenita, Priscilla, regalando ai fan uno sguardo intimo e tenero sulla loro nuova vita da genitori.
Giulia De Lellis e Tony Effe: una storia d’amore e una gravidanza attesa
La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe, iniziata circa un anno e mezzo fa tra il Salento e la Sardegna, ha attraversato rapidamente tappe importanti, dai primi avvistamenti pubblici fino al consolidamento della coppia, nonostante entrambi avessero alle spalle storie significative.
La gravidanza, annunciata a maggio 2025 con un post social in cui Giulia mostrava il pancione, è stata desiderata e pianificata dai due, con un baby shower a giugno per celebrare l’arrivo della piccola Priscilla.
La scelta del nome, raccontata dalla De Lellis, ha un significato profondo: “antica” e “venerabile”, e riflette la gioia e l’emozione della coppia. Durante la gravidanza, pur mantenendo un certo riserbo, Giulia non ha esitato a condividere scatti della dolce attesa, mentre ora si prepara a vivere il nuovo ruolo di mamma, coronando un desiderio a lungo atteso.
Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, è nata Priscilla: le prime foto con la piccola
Dopo giorni di indiscrezioni, Giulia De Lellis ha comunicato tramite i social la nascita della sua prima figlia, Priscilla, avuta dal rapper Tony Effe. L’influencer ha espresso l’emozione del momento con le parole “La nostra bambina è qui”, accompagnando il post con una foto che ritraeva la neonata tra le braccia del papà.
Visualizza questo post su Instagram
Il post ha raccolto in pochi minuti decine di migliaia di like e commenti, mentre Tony Effe ha voluto a sua volta condividere i momenti più intimi del parto, mostrando foto in cui abbracciava Giulia sul letto e l’arrivo dei nonni in ospedale.
Visualizza questo post su Instagram