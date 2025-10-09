È nata Priscilla: Giulia De Lellis e Tony Effe condividono i primi scatti de...

È nata Priscilla: Giulia De Lellis e Tony Effe condividono i primi scatti de...

L’arrivo di un figlio segna sempre un momento di grande emozione, capace di trasformare la vita di una coppia. Quando a diventare genitori sono personaggi noti del mondo dello spettacolo, la notizia cattura subito l’attenzione del pubblico, mescolando gioia e curiosità. È il caso di Giulia De Lellis e Tony Effe, che hanno annunciato la nascita della loro primogenita, Priscilla, regalando ai fan uno sguardo intimo e tenero sulla loro nuova vita da genitori.

Giulia De Lellis e Tony Effe: una storia d’amore e una gravidanza attesa

La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe, iniziata circa un anno e mezzo fa tra il Salento e la Sardegna, ha attraversato rapidamente tappe importanti, dai primi avvistamenti pubblici fino al consolidamento della coppia, nonostante entrambi avessero alle spalle storie significative.

La gravidanza, annunciata a maggio 2025 con un post social in cui Giulia mostrava il pancione, è stata desiderata e pianificata dai due, con un baby shower a giugno per celebrare l’arrivo della piccola Priscilla.

La scelta del nome, raccontata dalla De Lellis, ha un significato profondo: “antica” e “venerabile”, e riflette la gioia e l’emozione della coppia. Durante la gravidanza, pur mantenendo un certo riserbo, Giulia non ha esitato a condividere scatti della dolce attesa, mentre ora si prepara a vivere il nuovo ruolo di mamma, coronando un desiderio a lungo atteso.

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, è nata Priscilla: le prime foto con la piccola

Dopo giorni di indiscrezioni, Giulia De Lellis ha comunicato tramite i social la nascita della sua prima figlia, Priscilla, avuta dal rapper Tony Effe. L’influencer ha espresso l’emozione del momento con le parole “La nostra bambina è qui”, accompagnando il post con una foto che ritraeva la neonata tra le braccia del papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)



Il post ha raccolto in pochi minuti decine di migliaia di like e commenti, mentre Tony Effe ha voluto a sua volta condividere i momenti più intimi del parto, mostrando foto in cui abbracciava Giulia sul letto e l’arrivo dei nonni in ospedale.