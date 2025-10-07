Manca davvero pochissimo al parto di Giulia De Lellis, che sta per dare alla luce la piccola Priscilla. Giorni fa c’è stato anche chi aveva ipotizzato che l’influencer avesse già partorito, cosa però non vera. Ora è lei stessa a rompere il silenzio sui social.

Giulia De Lellis: manca pochissimo al parto

Nei giorni scorsi erano circolate diverse voci circa il fatto che Giulia De Lellis avesse già partorito, e che quindi lei e Tony Effe erano già diventati genitori.

Invece non è così, l’influencer deve ancora partorire, cosa che dovrebbe però avvenire davvero a breve. La De Lellis non ha mai rivelato la data prevista per il parto, ecco le sue parole tempo fa: “non voglio dire il giorno, non voglio che ci sia troppa attenzione, mi metterebbe ansia”. Negli ultimi tempi, Giulia De Lellis ha pubblicato solo cose di lavoro sui social ma ecco che ora ha rotto il silenzio sulla sfera privata.

Giulia De Lellis rompe il silenzio sul parto: “Care ragazze, ve lo dico…”

“Sono piena!!!!!“, queste le parole di Giulia De Lellis in una storia su Instagram, facendo intendere che al parto manca davvero pochissimo e che lei è esausta. Nella storia poi l’influencer ha aggiunto: “care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco. Non serve che spieghi nulla.” Nella storia una foto della stessa 28enne, che mostra le gambe alzate e poggiate al muro, in un momento di riposo, in attesa della nascita di Priscilla.