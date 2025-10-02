Giulia De Lellis ha partorito? Aggiornamenti e indiscrezioni che stanno circolando sui social.

Nelle ultime ore i social sono in subbuglio per una notizia che ha catturato immediatamente l’attenzione dei fan: Giulia De Lellis ha partorito?

Giulia De Lellis: una gravidanza condivisa passo dopo passo

Giulia ha reso pubblica la sua gravidanza a maggio 2025, mostrando ai follower il pancione con emozione e trasparenza. Durante questi mesi, ha raccontato ogni fase della gestazione, confessando di sentirsi “fortunata e felice” per una gravidanza desiderata con grande amore.

Con l’avvicinarsi del termine, previsto tra fine ottobre e inizio novembre, la futura mamma ha mostrato la preparazione per il grande giorno, dalla borsa per l’ospedale ai dettagli organizzativi del parto. Secondo le indiscrezioni, Tony Effe, da parte sua, avrebbe dimostrato grande premura, contattando l’ospedale Gemelli di Roma per assicurarsi un reparto adeguato e confortevole.

Giulia De Lellis ha partorito? Social in delirio

Sembra che Giulia De Lellis stia per diventare mamma: secondo quanto riportato dall’account Instagram di Amedeo Venza, l’influencer sarebbe in sala parto dalle 13:00 circa, pronta a dare alla luce la sua primogenita, Priscilla. La futura mamma sarebbe stata ricoverata presso la clinica Gemelli di Roma per monitoraggio, con tutte le misure di sicurezza e riservatezza garantite durante la procedura.

In attesa di conferme ufficiali, i fan di Giulia De Lellis non vedono l’ora di accogliere la piccola Priscilla, augurando alla neo-mamma un parto sereno e pieno di gioia.