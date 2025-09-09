"Alessandra Amoroso ha partorito": come ha reagito Giulia De Lellis

L’influencer e imprenditrice Giulia De Lellis si è espressa in difesa della cantante salentina Alessandra Amoroso che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe partorito la sua bambina, senza però comunicarlo.

Il parto in gran segreto di Alessandra Amoroso?

Stando ad alcune indiscrezioni, Alessandra Amoroso avrebbe quindi partorito. Il dubio resta ancora, sebbene già tutti parlano della nascita della piccola Penelope Maria.

I diretti interessati, ovvero Amoroso e il compagno e futuro marito Valerio Pastore, non hanno ancora confermato la notizia.

Giulia De Lellis difende Alessandra Amoroso: Che p***e

La nascita della bimba, comunicata attraverso indiscrezioni comunicate dalla alla stampa avrebbe fatto arrabbiare, e non poco, Giulia De Lellis. L’influencer e imprenditrice, infatti, ha scritto un commento furioso sotto al post di Rtl 102.5 in cui veniva riportata l’indiscrezione. De Lellis, anche lei incinta (a momenti dovrebbe nascere anche la sua di figlia, Priscilla), si è schierata in difesa dei due genitori: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che palle oh”.

Giulia De Lellis a difesa di Alessandra Amoroso: “Vogliono sapere tutto”

Con queste affermazioni De Lellis ha difeso la coppia, facendo ben capire quale sia la sua posizione in merito. Già in passato Giulia aveva rimproverato i suoi follower che la tempestavano di domande sul quando sarebbe nata Priscilla: “Anche di quanti mesi sono, le settimane il parto. Non chiedetemi queste cose perché è già una cosa che mi crea tanta ansia quindi renderla pubblica non mi aiuta tanto”.