Giulia De Lellis ha partorito? La verità sull’indiscrezione e il duro sfog...

Giulia De Lellis ha partorito? La verità sull’indiscrezione e il duro sfog...

Giulia De Lellis ha partorito? La notizia della nascita di Priscilla ha fatto il giro del web tra curiosità e dubbi.

Giulia De Lellis ha partorito? Nelle ultime ore il web è stato travolto da indiscrezioni sulla presunta nascita della sua prima figlia, suscitando grande curiosità tra i fan. Tra rumors e articoli non verificati, l’influencer ha scelto di rompere il silenzio con uno sfogo diretto, chiarendo la situazione e ribadendo l’importanza del rispetto della propria privacy.

Giulia De Lellis ha partorito? L’indiscrezione

Sui social è circolata la notizia della presunta nascita della prima figlia di Giulia De Lellis, scatenando curiosità e confusione tra fan e utenti. Tutto ha avuto origine da un post pubblicato dalla pagina Facebook “Essere Mamma”, che mostrava la foto di una neonata accompagnata da un messaggio celebrativo. Il testo, ricco di dettagli emotivi e parole commoventi, è stato accolto da numerosi commenti di congratulazioni, alimentando ulteriormente il fraintendimento. In realtà, si trattava di una notizia completamente inventata, non corrispondente alla realtà.

Giulia De Lellis ha partorito? Lo sfogo dell’influencer sui social

Giulia De Lellis, attualmente nel terzo trimestre di gravidanza, ha prontamente smentito l’indiscrezione con uno sfogo sui social. Con parole decise, ha chiarito che il parto non è ancora avvenuto e ha denunciato la violazione della sua privacy:

“La bambina nelle foto non è mia figlia. È vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità”.

L’influencer ha, inoltre, criticato chi diffonde speculazioni sulla sua vita privata, sottolineando l’ossessione e l’invadenza di chi si sente autorizzato a condividere informazioni intime senza verifica: