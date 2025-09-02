Ci siamo quasi, Giulia De Lellis è prossima al parto, tanto che ha voluto aggiornare i suoi follower , raccontando come si sta preparando, compresa la borsa da portare in ospedale. L’influencer, inoltre, ha anche replicato a un utente che aveva attaccato il compagno Tony Effe.

Giulia De Lellis: pronta la borsa per il parto

Manca davvero poco all’arrivo di Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer ha postato un video su TikTok per raccontare ai suoi follower come si sta preparando per il grande evento, e cosa ha messo nella borsa parto. Ma ecco le parole della De Lellis: “avevo un’infarinatura generale, perché avevo già nipoti e tante amiche che sono mamma. Mi avete dato un consiglio che ho seguito, cioè di fare un video in cui condivido tutto e poi ne farò un altro dove racconterò effettivamente cosa mi è servito e cosa no. Ci tengo a precisare una cosa: è la mia prima vera gravidanza, non sono mai stata mamma e non so se questi acquisti saranno effettivamente funzionali, non conosco ancora i bisogni della mia bambina.” Dopo di che ha elencato vari prodotti, tra cui passeggino, fasciatoio, seggiolino, termometro eccetera. Un utente, però, ha attaccato la De Lellis scrivendo: “Quello che ti serve è un marito in gamba”. Ecco la replica.

“Ti serve un marito”, Giulia De Lellis (sempre più vicina al parto) risponde all’hater

Come visto, con un video su TikTok, Giulia De Lellis ha elencato i prodotti che ha preso per la nascita della sua prima figlia. Tra i commenti però non sono mancati gli hater, come chi ha scritto: “La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba”. Il riferimento era chiaramente verso il compagno dell’influencer, il rapper Tony Effe. Giulia, ha risposto così: “abbiamo anche quello ma non l’ho messo nella lista.”