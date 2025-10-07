La notizia che tutti i fan attendevano sembra finalmente arrivata: “Giulia De Lellis ha partorito“, è questo l’annuncio esploso sul web in queste ore. Tra indiscrezioni, voci di corridoio e strategie social studiate nei minimi dettagli, l’ex volto di Uomini e Donne e il trapper Tony Effe avrebbero accolto la loro prima figlia in gran segreto.

Giulia De Lellis e l’arrivo della piccola Priscilla

Giulia De Lellis e il trapper Tony Effe avrebbero accolto la loro prima figlia, Priscilla, nella giornata del 7 ottobre. A rendere nota la presunta nascita è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha indicato come luogo del parto l’ospedale Gemelli di Roma. Un comportamento coerente con le posizioni che l’influencer aveva espresso in passato: durante la nascita della figlia di Alessandra Amoroso, Giulia aveva sottolineato che eventi così importanti dovrebbero essere comunicati dai genitori stessi, senza interventi di terze persone.

“Giulia De Lellis ha partorito”: l’indiscrezione sulla nascita della piccola Priscilla

Sempre secondo quanto riportato da Rosica, Giulia avrebbe continuato a pubblicare storie su Instagram nelle quali il pancione risultava ancora visibile, ma si tratterebbe di contenuti preregistrati diffusi appositamente per depistare i fan e i media.

“Io intervengo quando vedo che vi prendono per il c***. Lei o terzi stanno postando foto e video vecchi perché ha partorito con un cesareo programmato al Gemelli. Non so perché abbia fatto così, è una bugiarda”.

Resta comunque da confermare ufficialmente la notizia, ma se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbero deciso di vivere questo momento così speciale con grande riservatezza.