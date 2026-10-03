Una donna di 81 anni si è allontanata dalla casa di riposo ed è precipitata in un dirupo, dove ha perso la vita.

Tragedia a Fontecchio, in provincia dell’Aquila, dove una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa dieci metri in una scarpata. L’anziana era ospite di una casa di riposo e, secondo le prime informazioni, si sarebbe allontanata dalla struttura senza che il personale riuscisse a impedirne l’uscita. L’allarme è scattato quando gli operatori si sono accorti della sua assenza e hanno fatto partire le ricerche.

Donna si allontana dalla casa di riposo: l’allarme e la tragica scoperta

I militari impegnati nelle ricerche hanno individuato il corpo della donna in fondo alla scarpata, dopo una caduta di circa dieci metri. Sul posto sono arrivati il personale del 118 di Navelli e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne.

Restano ora da ricostruire le circostanze che hanno preceduto l’allontanamento dalla casa di riposo e quelle che hanno portato alla caduta. In particolare, gli accertamenti dovranno chiarire come la donna sia riuscita a lasciare la struttura e quanto tempo sia trascorso prima che gli operatori si accorgessero della sua assenza.

Fascicolo per omicidio colposo

La Procura dell’Aquila ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L’inchiesta dovrà stabilire se vi siano eventuali responsabilità legate alla vigilanza dell’anziana e alle circostanze del suo allontanamento, senza che al momento risultino persone formalmente indagate.

La Procura ha inoltre disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e l’esecuzione dell’autopsia. L’esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi sulle cause della morte e contribuire alla ricostruzione della dinamica della caduta. Gli accertamenti proseguono quindi per fare luce sull’intera vicenda e stabilire cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla tragica caduta nella scarpata.