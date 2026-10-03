La risposta del presidente degli Stati Uniti a un giornalista ha sorpreso tutti, ecco cosa ha detto sulla Premier.

La risposta che non ti aspetti da parte di Donald Trump su Giorgia Meloni, dopo mesi di forti tensioni. Il Tycoon ha infatti asserito di aver non solo un buon rapporto con la nostra attuale Premier, ma anche che le è sempre piaciuta. Ecco tutti i dettagli.

Donald Trump fa marcia indietro: “Giorgia Meloni? Rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta”

Prima di partire per l’Alabama, Donald Trump ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca. Uno di loro gli ha chiesto del rapporto con Giorgia Meloni dopo le tensioni degli ultimi mesi. Il Tycoon ha sorpreso, dicendo che il loro rapporto è “molto buono, mi è sempre piaciuta“.

Donald Trump e Giorgia Meloni: tra attacchi ed elogi

Stando alle dichiarazioni di Donald Trump oggi il rapporto con la nostra attuale premier Giorgia Meloni è molto buono. Negli ultimi mesi è sembrato tutt’altro che così, con il Tycoon che, dopo aver elogiato più volte la Meloni, è partito con una serie di attacchi, in particolare dopo che la premier prima aveva difeso Papa Leone XIV asserendo che le parole nei suoi confronti fossero “inaccettabili” e poi non aveva dato il sostegno italiano agli Usa nella guerra in Iran.

Poi c’erano state altre tensioni al vertice G7 di Evian, con Trump che aveva dichiarato che la premier lo avesse implorato per una foto con lui, con la pronta smentita della Meloni. Ora ecco le parole distensive del presidente Usa.