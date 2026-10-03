Terribile incidente stradale nella notte sulla SS39 a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro una curva: coinvolti quattro 21enni. I dettagli.

Drammatico incidente sulla SS39: auto finisce contro un ostacolo

Nella notte tra venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre, intorno alle ore 02.23, si è verificato un terribile incidente stradale a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, lungo la SS39 in direzione Aprica.

Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un ostacolo mentre faceva una curva. A bordo quattro ragazzi di 21 anni. Sul posto, oltre ai soccorsi, le autorità, al fine di effettuare tutti gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente stradale sulla SS39, auto contro un ostacolo: coinvolti quattro giovani

Nella notte come visto si è verificato un terribile incidente stradale lungo la SS39 a Villa di Tirano, in direzione Aprica. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è finita contro un ostacolo mentre faceva una curva. A bordo quattro giovani di 21 anni, due uomini e due donne. Sul posto il Soccorso Alpino, con due dei ragazzi trasportati all’ospedale Eugenio Morelli di Sondalo.

Le loro condizioni sarebbero serie ma non sarebbero in pericolo di vita.