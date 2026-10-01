Le elezioni di Midterm in USA si stanno avvicinando sempre più difatti manca poco più di un mese alla resa dei conti tanto attesa da Donald Trump per vedere cosa ne pensa il popolo americano del suo secondo mandato arrivato a metà percorso, certamente lo scenario è totalmente diverso rispetto al primo mandato.

“Non escludo lo stato d’emergenza”

Donald Trump tra i mille impegni che ha è riuscito a concedere un’intervista al quotidiano Time dove ha spiegato come intende agire per le elezioni di Midterm.

E’ sicuro di ottenere ancora ottimi consensi da parte dell’elettorato ed allo stesso tempo non vuole pensare ad altro in quel periodo decisivo, difatti ha svelato di voler applicare lo stato d’emergenza o Insurreciton Act per i giorni di voto.

“Non prendo nessun impegno”, ha spiegato, come riporta Il Sole 24 Ore, dimostrando massima dedizione nel percorso elettorale che vedrà alle urne i cittadini statunitensi.

Cnn, Trump in svantaggio rispetto ai Dem

Intanto emergono i primi dati delle elezioni, complice il voto anticipato e purtroppo per Trump mostrano uno scenario già ampiamente supposto da esperti della politica americana.

Come riporta Ansa.it, tramite la CNN che per prima ha diffuso i dati, in vantaggio ci sono i Democratici rispetto ai Repubblicani di Trump che potrebbero difatto perdere la loro maggioranza.

In diversi Stati tra cui Iowa e Pennsylvania i Democratici sono in vantaggio rispetto ai Repubblicani. La pronta risposta di fonti vicine al presidente non si è fatta naturalmente attendere.

Esperti hanno spiegato che questi dati sono legati principalmente ad un elettorato anziano e quindi lontano da Donald Trump ed allo stesso tempo che i Repubblicani preferiscono le urne al voto postale.

Non resta che attendere il 2 novembre quando a contare sarà solo la scelta degli elettori rispetto alla conferma o al crollo di Trump.