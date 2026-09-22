Donald Trump firma l’accordo sulla sicurezza della Groenlandia con Danimarca e governo groenlandese: l’intesa prevede un rafforzamento della presenza militare americana nell’Artico e nuove garanzie contro eventuali presenze di Paesi considerati rivali. L’accordo, definito dal presidente Usa come “a durata infinita”, mantiene al centro il tema della sovranità danese e dell’autodeterminazione della popolazione groenlandese.

Groenlandia, Trump firma l’accordo con la Danimarca: “Ci faremo due grandi basi”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato e firmato a New York, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, un’intesa con la Danimarca e la Groenlandia per rafforzare la sicurezza del territorio artico. L’accordo, definito da Trump come un’intesa a “durata infinita”, garantirebbe agli Stati Uniti un controllo permanente sulla sicurezza e sulle altre necessità della Groenlandia, senza costi per Washington.

Il presidente americano ha inoltre spiegato che nessun avversario degli Usa potrà stabilire basi, mantenere una presenza militare o realizzare investimenti sensibili sull’isola senza l’esplicita autorizzazione scritta americana. Trump ha annunciato anche l’avvio del progetto per una significativa presenza militare statunitense nel territorio, parlando della costruzione di due basi militari di grande importanza.

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato anche la premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen, Trump ha definito l’intesa “una cosa straordinaria per l’Europa e per gli Stati Uniti, per tutti e per la Groenlandia”, aggiungendo che sarà “qualcosa di incredibile” e auspicando un rapporto “fantastico e duraturo”.

Danimarca e Nato accolgono l’intesa, resta il nodo della sovranità

La premier danese Mette Frederiksen ha descritto l’accordo come una “pietra miliare”, sottolineando però che la Groenlandia resterà sotto la sovranità del Regno di Danimarca. In una nota, la premier ha parlato di un’intesa capace di rafforzare la sicurezza condivisa nell’Artico e nel Nord Atlantico, evidenziando al tempo stesso il riconoscimento della “sovranità e integrità territoriale del Regno” e del diritto dei groenlandesi all’autodeterminazione.

Anche la Nato ha accolto positivamente l’annuncio: la portavoce Allison Hart ha dichiarato che l’accordo “contribuirà a promuovere sicurezza, stabilità e cooperazione” nella regione. Più prudente la Commissione europea, che attraverso un portavoce ha fatto sapere: “Nessun commento in questa fase”. Sul fronte internazionale, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha invece criticato duramente le dichiarazioni di Trump all’Onu, sostenendo che “Cuba non rappresenta una minaccia per gli Usa né per altri” e accusando il blocco economico americano di costituire una minaccia per l’isola: “Cuba non è una minaccia; lo è il blocco”.