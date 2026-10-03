Tragedia ieri sera, venerdì 2 ottobre 2026, a Edolo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 50 anni è morto a seguito di un incidente in moto. I dettagli.

Terribile incidente stradale a Edolo: schianto in moto

Terribile incidente stradale ieri sera, venerdì 2 ottobre 2026 in via Porro a Edolo, in provincia di Brescia. Per cause ancora da accertare un uomo ha perso improvvisamente il controllo della sua moto finendo violentemente sull’asfalto.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Tragico schianto in moto a Edolo: Alex Poli è morto nella notte

Nella tarda serata di ieri come visto si è verificato un terribile incidente stradale, con un uomo che ha, per cause ancora in fase di accertamento, perso improvvisamente controllo della moto finendo rovinosamente sull’asfalto.

Oltre ai carabinieri, sul posto i soccorritori, con un’automedica e un’ambulanza. Ogni tentativo di rianimazione è risultato però vano, col motociclista che è stato dichiarato morto, troppo gravi erano infatti le ferite da lui riportato nell’impatto violento. La vittima si chiamava Alex Poli, aveva 50 anni ed era residente a Edolo.