Elon Musk e la fidanzata Shivon Zilis si sono lasciati. La manager ha scritto un lungo messaggio su X.

Elon Musk e Shivon Zilis si sarebbero lasciati. A rendere pubblica la fine della relazione è stata la stessa manager di Neuralink, che ha affidato a X, il social network di proprietà del miliardario, un lungo messaggio rivolto all’ex compagno. Zilis, 40 anni, è madre di quattro dei 14 figli di Musk e ha raccontato con parole molto personali il dolore per la separazione, ricordando al tempo stesso l’importanza del rapporto vissuto insieme.

“È difficile passare dall’essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede“, ha scritto la manager. Nel suo messaggio ha poi sottolineato di essere felice per aver potuto offrire a Elon Musk un amore caratterizzato, a suo dire, da comprensione, cura, stabilità e serenità.

Elon Musk e Shivon Zilis: il messaggio d’addio su X

Zilis ha spiegato di aver desiderato che Musk potesse sperimentare “la forma d’amore più profonda e stabile che questo mondo possa offrire“. Un riferimento anche alla sua infanzia e alla sua personalità, che la manager descrive come segnata da una forte inquietudine e da una continua lotta per l’umanità. “Siamo sempre stati il suo rifugio sicuro“, ha scritto ancora Zilis, raccontando la casa e la famiglia come un luogo di tranquillità nel quale Musk poteva trovare felicità e affetto lontano dalle difficoltà della sua vita pubblica e professionale.

“Amavo essere quel luogo di sicurezza, di calma e di amore che bilanciava la sua vita“, ha aggiunto.

Nel lungo messaggio, la manager ha poi parlato della sofferenza per la separazione e del legame che continuerà a unirli attraverso i loro quattro figli. “Mi mancherà moltissimo. L’ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite“, ha scritto.

Il messaggio di Zilis: “Spero che possiamo essere ottimi amici e genitori”

Nonostante il dolore, Zilis ha espresso il desiderio di mantenere con Musk un rapporto sereno in futuro, soprattutto per il bene dei loro figli. “Spero e prego che io e lui possiamo essere in futuro ottimi amici e genitori“, ha scritto. La manager ha definito i quattro figli “splendidi piccoli amori” e ha spiegato di sentirsi profondamente grata per la loro presenza nella sua vita.

Il messaggio si conclude con parole di affetto nei confronti di Musk: “Soffro molto, ma tengo profondamente a Elon e farò sempre il tifo per la sua felicità“. Zilis ha infine salutato l’ex compagno con un augurio: “Che Dio ti accompagni, Elon, il mondo è fortunato ad averti“.