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Elon Musk, le parole della fidanzata: "Mi ha lasciata"

Elon Musk, le parole della fidanzata: "Mi ha lasciata"

Elon Musk e la fidanzata Shivon Zilis si sono lasciati. La manager ha scritto un lungo messaggio su X.

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Elon Musk e Shivon Zilis si sarebbero lasciati. A rendere pubblica la fine della relazione è stata la stessa manager di Neuralink, che ha affidato a X, il social network di proprietà del miliardario, un lungo messaggio rivolto all’ex compagno. Zilis, 40 anni, è madre di quattro dei 14 figli di Musk e ha raccontato con parole molto personali il dolore per la separazione, ricordando al tempo stesso l’importanza del rapporto vissuto insieme.

È difficile passare dall’essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede“, ha scritto la manager. Nel suo messaggio ha poi sottolineato di essere felice per aver potuto offrire a Elon Musk un amore caratterizzato, a suo dire, da comprensione, cura, stabilità e serenità.

Elon Musk e Shivon Zilis: il messaggio d’addio su X

Zilis ha spiegato di aver desiderato che Musk potesse sperimentare “la forma d’amore più profonda e stabile che questo mondo possa offrire“. Un riferimento anche alla sua infanzia e alla sua personalità, che la manager descrive come segnata da una forte inquietudine e da una continua lotta per l’umanità. “Siamo sempre stati il suo rifugio sicuro“, ha scritto ancora Zilis, raccontando la casa e la famiglia come un luogo di tranquillità nel quale Musk poteva trovare felicità e affetto lontano dalle difficoltà della sua vita pubblica e professionale.

Amavo essere quel luogo di sicurezza, di calma e di amore che bilanciava la sua vita“, ha aggiunto.

Nel lungo messaggio, la manager ha poi parlato della sofferenza per la separazione e del legame che continuerà a unirli attraverso i loro quattro figli. “Mi mancherà moltissimo. L’ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite“, ha scritto.

Il messaggio di Zilis: “Spero che possiamo essere ottimi amici e genitori”

Nonostante il dolore, Zilis ha espresso il desiderio di mantenere con Musk un rapporto sereno in futuro, soprattutto per il bene dei loro figli. “Spero e prego che io e lui possiamo essere in futuro ottimi amici e genitori“, ha scritto. La manager ha definito i quattro figli “splendidi piccoli amori” e ha spiegato di sentirsi profondamente grata per la loro presenza nella sua vita.

Il messaggio si conclude con parole di affetto nei confronti di Musk: “Soffro molto, ma tengo profondamente a Elon e farò sempre il tifo per la sua felicità“. Zilis ha infine salutato l’ex compagno con un augurio: “Che Dio ti accompagni, Elon, il mondo è fortunato ad averti“.

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