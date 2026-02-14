Andrea Stroppa è il plenipotenziario di Elon Musk in Italia, il giovane 32 enne infatti si è affacciato anche alla realtà televisiva quando si parlava frequentemente del miliardario sudafricano prendendone le veci, ora è finito al centro della cronaca per un fatto che lo riguarda personalmente e che potrebbe rivoluzionarne la carriera.

Andrea Stroppa e l’investimento la sera del 31 gennaio

I fatti fanno riferimento al 31 gennaio scorso, siamo al Collatino, nella provincia romana e Andrea Stroppa sta percorrendo un viale a tutta velocità a bordo della sua Smart.

Investe un ragazzo di 18 anni, Mirco Garofano, originario di Artena, che stava attraversando la strada, il giovanissimo poi è morto a seguito dell’impatto, Stroppa ha subito fermato l’auto e prestato soccorso ma purtroppo invano.

L’indagine per omicidio stradale

Stroppa è stato immediatamente portato in ospedale per i test che non hanno rivelato alterazioni da sostanze. Immediatamente sono iniziate le perizie tecniche sull’auto di Stroppa per capire il punto d’impatto esatto.

Il giovanissimo è stato sbalzato per oltre 10 metri, forse potrebbe aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, come ipotizzato da Open.it.

E’ stata svolta l’autopsia sul corpo del giovane e le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente chiariranno ulteriormente la posizione di Stroppa, attualmente indagato per omicidio stradale.

Garofano era a Roma per incontrare un gruppo di amici e passare una serata in compagnia, un incontro a cui purtroppo non potrà mai arrivare.