Tragedia sulle strade di Roma: un giovane 18enne ha perso la vita travolto mentre attraversava via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino. L’incidente, avvenuto nella tarda serata di sabato, ha sconvolto residenti e passanti, riportando ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni nelle vie della capitale.

18enne travolto e ucciso a Roma: accertamenti e indagini in corso

Secondo le prime indiscrezioni, il conducente della Smart si sarebbe fermato subito dopo l’incidente e il veicolo sarebbe stato posto sotto sequestro. L’uomo, come da prassi, è stato trasportato in ospedale per i controlli di rito, compresi i test su alcol e sostanze stupefacenti.

Sul posto, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinate dal VI Gruppo Torri, hanno effettuato rilievi dettagliati e raccolto testimonianze di chi ha assistito all’investimento. Le indagini mirano a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre per il conducente potrebbe scattare la denuncia per omicidio stradale.

Incidente mortale a Roma: 18enne travolto da una Smart, alla guida un 32enne

Nella tarda serata di ieri, sabato 31 gennaio, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Roma, in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino, a est della città. Come riportato dall’Adnkronos, il giovane stava attraversando la strada nei pressi del civico 7 quando è stato travolto da una Smart guidata da un uomo di 32 anni, anch’egli italiano.

Nonostante l’intervento immediato del personale del 118 e dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. La zona, già trafficata per il sabato sera, è stata teatro di scene drammatiche, con passanti e residenti sconvolti dall’accaduto.