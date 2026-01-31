Violento incidente tra Suzuki e BMW all’incrocio tra via Rio Rosso e via Palmara a Milazzo: una ragazza in gravi condizioni.

Un violento incidente tra due auto a Milazzo, all’incrocio tra via Rio Rosso e via Palmara, ha lasciato tre giovani feriti, di cui una in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sanitari e Polizia per soccorrere i feriti e ricostruire la dinamica dello schianto.

Tragico incidente tra due auto nella notte a Milazzo

Sul luogo dello schianto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco insieme a tre ambulanze e alla Polizia di Stato, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Come riportato dalle testate locali, le prime ipotesi suggeriscono che il sinistro possa essere stato causato dal mancato rispetto dello stop su via Palmara, anche se la causa ufficiale è ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente tra due auto nella notte a Milazzo: tre giovani coinvolti

Nella tarda serata di ieri, un grave incidente stradale ha scosso la Piana di Milazzo. Come riportato da Oggi Milazzo, all’incrocio tra via Rio Rosso e via Palmara, all’altezza della strada che conduce a contrada San Marco, una Suzuki Ignis con a bordo tre giovani locali e una BMW X4 si sono scontrate violentemente.

L’urto ha provocato il blocco dei passeggeri della Suzuki all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Il salvataggio è stato complesso e ha richiesto più di mezz’ora di lavoro per liberare una delle giovani rimaste intrappolate tra le lamiere, mentre i sanitari del 118 hanno prestato soccorso agli altri due feriti.

La ragazza estratta per ultima è stata trasportata in codice rosso prima al pronto soccorso di Milazzo e successivamente in ospedale a Catania, dove le sue condizioni restano critiche. Gli altri due giovani riportano ferite meno gravi, con una prognosi di diversi giorni.