Un grave incidente mortale ha segnato la notte lungo l’autostrada A4, nel tratto veronese, aggiungendosi alla lunga lista di sinistri che continuano a verificarsi sulle principali arterie con esito drammatico.

Violento impatto nella notte sull’A4

Come riportato da L’Arena, la notte tra mercoledì e giovedì è stata segnata da un drammatico incidente lungo l’autostrada A4.

Era da poco passata l’1 quando, al chilometro 297 circa, nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Soave, due automobili in transito verso Venezia sono rimaste coinvolte in un tamponamento dalle conseguenze gravissime.

L’urto, avvenuto in un tratto rettilineo, è stato tale da provocare il blocco temporaneo della circolazione, mentre la dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli agenti della sottosezione di Polizia stradale di Verona Sud.

Incidente fatale in A4: un morto e un ferito in codice rosso

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero, impegnati nelle operazioni di estrazione di uno dei conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo, e il personale del 118 con più mezzi di emergenza, tra ambulanze e automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo alla guida dell’auto che sopraggiungeva da dietro non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Gravi anche le condizioni dell’altro automobilista, stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche gli operatori della società A4, che hanno collaborato alla gestione del traffico e alla messa in sicurezza del tratto autostradale interessato.