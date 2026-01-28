Grave incidente stradale questa mattina, 28 gennaio 2026, in circonvallazione a Faenza (Ravenna). Coinvolti tre veicoli, traffico in tilt.

Faenza, grave incidente stradale in circonvallazione: traffico paralizzato

Tre i mezzi coinvolti in un grave incidente stradale questa mattina, 28 gennaio 2026, intorno alle ore 8.00 a Faenza, in provincia di Ravenna. Il sinistro si è verificato lungo viale Assirelli, la circonvallazione di Faenza.

Secondo un prima ricostruzione, una Seat Altea, guidata da una 40enne che viaggiava in direzione Forlì, si sarebbe scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con una Skoda che viaggiava nel senso di marcia opposto. La Skoda, a sua volta, è stata tamponata da una Mazda, il cui conducente probabilmente non è riuscito a frenare in tempo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente ha avuto inoltre forti ripercussioni sul traffico, con la formazione di code significative. Dopo circa un’ora e mezza, la circolazione è tornata regolare.

Faenza, terribile incidente stradale in circonvallazione: grave una donna

Sul luogo dell’incidente a Faenza sono giunti subito i soccorsi e i Vigili del Fuoco. La conducente della Seta è stata elitrasportata in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Come detto le autorità hanno già effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica dei questo incidente.