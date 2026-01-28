Tragedia a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Un uomo di 57 anni è stato investito e ucciso sulla provinciale 13, in zona cimitero. I dettagli.

Motta Sant’Anastasia, terribile incidente stradale sulla provinciale

Terribile incidente stradale a Motta Sant’Anastasia: pedone travolto e ucciso

Questa mattina lungo la provinciale 13, all’uscita di Motta Sant’Anastasia, si è verificato un terribile incidente stradale. Una vettura ha infatti investito un uomo di 57 anni. Nonostante l’intervento dei soccorsi del 118 per il 57enne non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul posto. L’uomo era originario di Biancavilla. Come detto la dinamica dell’incidente mortale è al vaglio delle autorità, secondo le prime informazioni il 57enne stava attraversando la strada in zona cimitero quanto è stato travolto dall’auto. Per effettuare i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.