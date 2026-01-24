Grave incidente a Milano tra auto e mezzo dei rifiuti: è morto il bodyguard dei vip

Milano, incidente all’alba tra Bmw e mezzo Amsa coinvolge un bodyguard: l'epilogo è drammatico, le indagini sono in corso.

Un grave incidente stradale a Milano ha coinvolto una Bmw e un mezzo dell’Amsa all’alba. L’episodio, che ha visto coinvolto un bodyguard, ha avuto conseguenze drammatiche.

Tragico incidente in Corso Sempione a Milano

Simone Bonino, 45 anni, è deceduto nella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Milano, all’incrocio tra Corso Sempione e Via Biondi, vicino a Piazza Firenze.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, intorno alle 5 del mattino un camioncino dell’Amsa avrebbe urtato il lato sinistro della Bmw su cui viaggiava Bonino.

L’impatto ha trascinato l’auto, abbattendo un semaforo e parte della segnaletica verticale, fino a collidere con un secondo veicolo proveniente dalla direzione opposta. All’arrivo dei soccorritori del 118, per Bonino non c’era più nulla da fare: era in arresto cardiocircolatorio.

Altri due coinvolti, di 27 e 37 anni, sono stati trasportati agli ospedali San Carlo e Fatebenefratelli in codice giallo. Dai primi rilievi, come riportato da Il Giorno, sembra che il mezzo dell’Amsa non abbia rispettato la precedenza, ma le indagini sono ancora in corso. La società Amsa ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza” alla famiglia e si è dichiarata disponibile a collaborare con le autorità per chiarire la dinamica dell’incidente.

Bonino era noto soprattutto per il suo lavoro come bodyguard, in particolare come ex guardia del corpo di Alberto Genovese, l’imprenditore condannato per violenze e abusi avvenuti a “Terrazza Sentimento”, il superattico con vista su Piazza Duomo. In merito a quel periodo, Bonino aveva dichiarato in un’intervista: “Il mio compito era stare davanti alla porta e stare molto attento che non entrasse nessuno. Mi era stato detto che c’erano oggetti di valore”. Non risultava indagato nell’inchiesta, ma era stato ascoltato come persona informata dei fatti.

Il suo profilo Instagram testimonia i numerosi clienti celebri per cui ha lavorato nel corso degli anni, tra cui Mike Tyson, Samira Lui, Alex Belli, Massimo Boldi, Zlatan Ibrahimovic e Arrigo Sacchi. Solo lo scorso 19 novembre aveva celebrato il suo 45° compleanno.