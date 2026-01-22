Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta siamo in provincia di Torino, a Brusasco, dove un operario di 25 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario usato per tagliare il fieno.

Torino, incidente sul lavoro: operario rimane incastrato in un macchinario per tagliare il fieno

Terribile incidente sul lavoro nel Torinese.

Siamo all’interno di una azienda agricola a Brusasco, dove un operario di 25 anni è rimasto incastrato in un macchinario usato per tagliare il fieno. A dare l’allarme i compagni di lavoro. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Chivasso e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4. Secondo un prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto nella vasca del miscelatore in azione.

Torino, incidente sul lavoro: muore un operaio di 25 anni

Nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118, per il 25enne rimasto incastrato, per cause ancora da accertare, in un macchinario usato per tagliare il fieno non c’è stato niente da fare. Il giovane è infatti morto sul colpo. La madre del 25enne è stata soccorsa dai sanitari dopo aver accusato un malore. Come detto sulla vicenda sono in corso le indagini al fine di accertare l’esatta dinamica di questo ennesimo e terribile incidente sul lavoro.