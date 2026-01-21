Tragedia sugli sci. Nel comprensorio sciistico di Courmayeur, in Valle d’Aosta, si è verificato un terribile incidente. Un ragazzo di soli 21 anni è infatti morto dopo aver perso, per cause ancora da accertare, il controllo degli sci.

Tragedia a Courmayeur: sciatore 21enne si schianta contro un albero e muore

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si è consumata una tragedia a Courmayeur, in Valle d’Aosta.

Nel noto comprensorio sciistico, per l’esattezza nella zona della pista di rientro Dolonne, uno sciatore di 21 anni ha perso il controllo degli sci e si è schiantato violentemente contro un albero dopo essere uscito di pista. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo, sono attualmente in corso le verifiche del caso da parte delle autorità competenti.

Tragedia a Courmayeur: inutili i tentativi di rianimazione

Il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur è intervenuto tempestivamente sull luogo dove si è verificato il terribile incidente ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per lo sciatore 21enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. L’impatto con l’albero è stato troppo violento. Come detto sono in corso le indagini per capire come mai il giovane abbia perso il controllo degli sci finendo fuoripista.