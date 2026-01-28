Questa mattina, 28 gennaio 2026, poco prima dell’alba, si è verificato un terribile incidente stradale in provincia di Treviso, in Veneto. Un camion, pieno di ghiaia, si è ribaltato: ferito l’autista, traffico in tilt.

Carbonera, terribile incidente stradale: camion pieno di ghiaia si ribalta

A Carbonera, in provincia di Treviso, questa mattina, 28 gennaio 2026, intorno alle ore 5.30, si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto protagonista un mezzo pesante.

Un camion carico di ghiaia, infatti, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso aderenza, ribaltandosi su un fianco e finendo fuori strada. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Come visto questa mattina presto, a Carbonera, un camion pino di ghiaia si è ribaltato su un fianco finendo fuori strada. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, compresi i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a estrarre l’autista che era rimasto intrappolato all’interno del camion. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.