Schianto tra furgone e tir sull’A13, bilancio drammatico: chi era la vittima

Schianto tra furgone e tir sull’A13, bilancio drammatico: chi era la vittima

Schianto tragico sull’A13: autocarro tampona tir tra Altedo e Bologna Interporto, un morto e un ferito. Gli ultimi aggiornamenti sul traffico.

Un tragico schianto tra un autocarro e un tir sull’autostrada A13, nel tratto tra Altedo e Bologna Interporto, ha provocato la morte di un passeggero e il ferimento del conducente. Ecco gli ultimi aggiornami sulla viabilità e chi era la vittima.

Tamponamento mortale sull’A13: tratto riaperto al traffico

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13 sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione Bologna, all’altezza del chilometro 19.

Lo scontro ha coinvolto un furgone e un tir: secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante sarebbe stato fermo in coda a causa di un precedente incidente, e l’autocarro non sarebbe riuscito a frenare in tempo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, compresa un’eliambulanza, la polizia stradale e gli operatori di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità e liberare i mezzi coinvolti.

Il traffico è stato bloccato, con lunghe code tra Ferrara Sud e Altedo, e il tratto è stato riaperto intorno alle 15:30, con rallentamenti che si sono protratti per diverse ore.

Furgone tampona un camion, caos sull’A13: chi è il 39enne morto nello schianto

Come riportato dal Corriere, a perdere la vita è stato Andrea Bolelli, 39 anni, originario di Galatina (Lecce) e residente a Bologna, passeggero dell’autocarro coinvolto. L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo e i soccorsi, pur tempestivi, non sono riusciti a salvarlo. Ferito il collega alla guida, un 38enne che è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna; avrebbe riportato traumi e fratture multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita.