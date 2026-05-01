Sara Guastaldello è morta a 39 anni per una malattia fulminante. La diagnosi era arrivata solo 11 giorni prima. La donna si è sposata in ospedale con il compagno.

Morta a 39 anni per una malattia: si è sposata in ospedale

Sara Guastaldello è morta per una malattia fulminante, che in soli undici giorni non le ha lasciato scampo.

Aveva solo 39 anni e viveva a Salvatronda, nel Trevigiano, con il marito Matteo e la loro bimba di soli 4 mesi. Improvvisamente tutto è cambiato. Un’estetista ha notato un piccolo gonfiore sull’addome. La donna non aveva nessun dolore, non c’era nessun campanello d’allarme. Dopo i controlli è arrivata la chiamata dall’ospedale e il ricovero urgente, con una diagnosi di tumore al fegato.

Sara e Matteo hanno deciso subito di sposarsi. Lo hanno fatto il 25 aprile. Il compagno ha spiegato che lei era stanca ma ancora lucida. Si sono sposati in ospedale, con pochi presenti, la famiglia e il personale sanitario. Due giorni dopo le nozze, Sara si è spenta. Sabato 2 maggio, alle ore 10, nella chiesa di Salvatronda, si terrà il funerale.

Sara, morta per una malattia fulminante: chi era

Sara stava affrontando un momento felice della sua vita. La sua bambina è nata solo quattro mesi fa e lei e Matteo erano riusciti ad avere una casa nuova. “Era profonda, vera” ha dichiarato il suo compagno, come riportato dal Corriere del Veneto.

Aveva un lavoro stabile in Regione Veneto, nel settore della sicurezza e prevenzione. Era molto legata alla sua famiglia e al suo territorio d’origine, Rossano Veneto. Il marito ha raccontato che non venivano da storie semplici e per questo avevano aspettato per costruire una famiglia. Stavano insieme da vent’anni e l’arrivo della piccola Agnese li aveva resi incredibilmente felici.