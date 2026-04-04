Una concorrente della versione asiatica del noto programma è venuta a mancare mentre stavano per iniziare le puntate della quarta stagione.

Il mondo televisivo locale e dei social è rimasto shockato dalla notizia delle scomparsa di una protagonista di un noto programma tv che riscuote da anni notevole successo sia nel paese di produzione che nel resto del mondo. Cerchiamo di capire cosa è accaduto e come è stata la reazione di tutti gli addetti ai lavori.

Il programma è amato da moltissimi fan

Questo programma è amato da tantissimi fans in tutto il mondo perché permette di entrare dietro le quinte di un settore che non è molto sotto i riflettori e trasmissioni di questo tipo fanno appunto questo, permettendo di comprendere in modo approfondito il mondo che c’è dietro.

Le clip social e le dirette delle varie puntate portano il pubblico ad immergersi nelle storie e nelle dinamiche, trovando affinità con un protagonista piuttosto che un altro, ed in generale danno riscontri positivi sulla trasmissione.

Morta concorrente di Drag Race Philippines

Drag Race Philippines è la versione filippina del programma che ha milioni di fans in tutto il mondo, nel paese asiatico è arrivato alla quarta stagione che è ora in fase di produzione.

I post Instragram permettono di comprendere in anticipo chi saranno i concorrenti con cui il pubblico si troverà a familiarizzare. Proprio grazie ad Instagram è arrivata una brutta notizia inattesa.

La casa di produzione ha infatti annunciato la morte improvvisa di Misua, concorrente di 27 anni che avrebbe preso parte al programma. Stando al post, come riportato da Biccy.it, la giovane è morta nel sonno nella notte di giovedì 2 aprile.