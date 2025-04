Il mondo degli show televisivi americani è stato scosso da un lutto terribile, una delle star più conosciute ed amate del programma “Drag Race” ha perso la vita. Cerchiamo di capire chi è e cosa l’ha portata al decesso.

Drag Race, altro lutto in pochi mesi

Il programma televisivo Drag Race ha riscosso molto successo tanto che siamo arrivati alla nona edizione, lo show vede i protagonisti spesso drag queen in procinto di subire l’operazione per il cambio di sesso partecipare al programma dove sono impegnati in sfide avvincenti.

Tre mesi fa ha perso la vita la partecipante conosciuta con il nome d’arte The Vivienne vincitrice dello show, morta all’età di 32 anni.

E’ notizia di poche ore fa della scomparsa di Jiggly Caliente, al secolo Bianca Castro che ha partecipato alla quarta edizione resistendo sino alla sesta puntata, come riporta Biccy.it per poi tornare nello speciale dedicato alle star del programma andato in onda nel 2021.

Jiggly Caliente, le motivazioni della morte

Jiggly Caliente dopo il successo nel programma americano è tornata a vivere nelle Filippine, sua terra d’origine, dove svolgeva il ruolo di giudice per Drag Race Philippines medesimo format dello show originale con concorrenti originari del paese.

Jiggly, il cui nome reale è Bianca Castro, ha partecipato come giudice a tutte e tre le edizioni ma quando pochi giorni fa iniziarono le registrazioni per la quarta edizione ha annunciato via social di non poter esserci per un intervento ad una gamba.

Come riporta Biccy.it la famiglia ha voluto rivelare le cause del decesso della transgender all’età di 44 anni – “La famiglia di Bianca Castro, conosciuta e amata da molti come la straordinaria artista drag Jiggly Caliente, con grande dolore condivide che, nell’ultimo mese, Bianca ha affrontato un grave problema di salute. A causa di una seria infezione, è stata ricoverata in ospedale e ha purtroppo subito l’amputazione di gran parte della gamba destra. Per questo motivo, Bianca non potrà prendere parte alla prossima stagione di RuPaul’s Drag Race Philippines, né partecipare ad altri impegni pubblici nel prossimo futuro”.

Solamente tre giorni dopo quanto riportato sopra la famiglia di Bianca ha purtroppo comunicato il decesso:

“Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Bianca Castro-Arabejo, conosciuta nel mondo e amata da tanti come Jiggly Caliente. Bianca si è spenta serenamente il 27 aprile 2025 alle ore 4:42 del mattino, circondata dall’amore della sua famiglia e degli amici più cari”.

L’infezione si è aggravata e Jiggly Caliente è morta per le complicanze subite.