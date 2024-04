Brutte notizie per i fan di Drag Race Italia, programma di Paramount: il format chiude. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, i vertici hanno deciso di cancellarlo dai palinsesti dopo 3 stagioni.

Paramount: Drag Race Italia chiude dopo 3 stagioni

Drag Race Italia, programma di Paramount, chiude. A lanciare l’indiscrezione è stato TvBlog, che ha rivelato che i cambiamenti fatti nel corso delle tre stagioni non sono servite a salvare il format. Al momento, è bene sottolinearlo, non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale.

Perché Drag Race Italia chiude?

Stando a quanto riferisce TvBlog, Drag Race Italia chiude dopo 3 stagioni perché i vertici di Paramount hanno deciso di dare spazio ai film, soprattutto a quelli internazionali. Pertanto, verranno messi da parte anche altri programmi che attualmente vanno in onda sulla Rete.

Drag Race Italia: cosa non ha funzionato?

Drag Race Italia ha aperto i battenti tre anni fa, prima su Real Time poi su Paramount. Nelle prime due edizioni il conduttore è stato Tommaso Zorzi, poi il timone è passato a Paola Iezzi. Per quanto riguarda le vincitrici, invece, abbiamo avuto: Elecktra Bionic, La Diamond e Lina Galore. Cosa non ha funzionato? Semplicemente il pubblico non ha gradito lo spettacolo.