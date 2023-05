Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Tommaso Zorzi è stato fatto fuori da Drag Race Italia, programma in onda su Discovery. Al posto dell’influencer milanese, i vertici del format avrebbero scelto un noto cantante.

Tommaso Zorzi fatto fuori da Drag Race Italia

Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avuto parecchio successo. Prima è stato scelto come opinionista dell’Isola dei Famosi, poi è approdato su Discovery, dove ha fatto parte di due stagioni del programma Drag Race Italia. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione sostiene che l’influencer milanese sia stato fatto fuori per fare spazio ad un noto cantante.

L’indiscrezione su Tommaso Zorzi fuori da Drag Race Italia

A lanciare l’indiscrezione su Tommaso Zorzi fuori da Drag Race Italia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. A suo dire, l’influencer milanese è stato messo alla porta per fare spazio ad Achille Lauro. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo conferme che questa sia la realtà dei fatti.

Drag Race Italia: Zorzi fuori, dentro Lauro e Paola e Chiara

La terza stagione di Drag Race Italia, quindi, dovrebbe vedere Achille Lauro e Paola e Chiara in giuria. Secondo Amedeo Venza, inoltre, anche Chiara Francini non dovrebbe più fare parte della giuria. Al suo posto dovrebbe arrivare “un giovane stilista di fama internazionale“. Al momento, l’unica conferma è Miss Priscilla, ma sembra che il format non andrà più in scena su Discovery ma su MTV.