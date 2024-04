Rosario Fiorello, anche questa mattina, venerdì 26 aprile, ha fatto divertire il pubblico di VivaRai2 attraverso il commento ironico su quanto accaduto nella giornata della Festa della Liberazione.

« Meloni ha detto ‘ la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà’. Ha usato la parola ‘fascismo’, bene: adesso manca solo ‘anti’ e siamo apposto . Giorgia, lo so, tutto in una volta non si può dire».

« Salvini invece ha detto ‘il governo è antifascista ‘. Dopo queste frasi è arrivato il 118 , ha preso La Russa che era svenuto . L’hanno dovuto portare via in ambulanza!».

Si torna a parlare anche del generale Vannacci : Proprio ieri è stato candidato dalla Lega in tutti i collegi. Per l’occasione ha scritto un libro su Strasburgo , dal titolo ‘I francesi sono tutti gay’, con prefazione di Carla Bruni ».

«Quella di ieri è stata una giornata con anche qualche episodio di cronaca : banda cittadina non suona ‘Bella ciao’ , intervengono i vigili per farla eseguire. Gli agenti sono andati lì e hanno chiesto patente, libretto e spartito.

Un commento ironico anche sulla novità del ticket a Venezia:

«La città veneta infatti riempie anche con il ticket, in 15mila hanno pagato 5 euro per l’ingresso. C’è però anche un gruppo di esentati: i veneti, chi ha parenti veneti, i fan di Mara Venier, i bevitori di Spritz, i piccioni e anche chi ha parenti piccioni. Tutti questi non pagano, praticamente hanno pagato 15mila su 100mila persone. In tutto, 15mila per 5 sono 75mila euro. A cosa servono? A Venezia con 75mila euro ci fai l’aperitivo in piazza San Marco!»