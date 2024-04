Ieri, 25 aprile, Viva Rai 2 è comunque andato in onda nonostante la festività per la Liberazione d’Italia. Proprio per l’occasione Fiorello ha fatto alcune affermazioni che certamente non sono passate inosservate. Scopriamo che cosa ha affermato il noto conduttore qui di seguito.

25 aprile, cosa ha detto Fiorello

Per l’occasione, Fiorello ha deciso di fare un vero e proprio monologo a Viva Rai 2. Così ha spiegato che il 25 aprile è il giorno di festa di chi ci ha liberato e di chi ha conquistato la libertà. Fiorello ha così affermato:

Festa di chi difende la libertà, di chi la rispetta, di chi è libero e di chi sa che la libertà è anche un dovere, il dovere di onorare questo privilegio.

Fiorello sui cv alla Rai

Sicuramente l’affermazione che più ha fatto discutere e che ancora sta facendo parlare il web, i social e non solo, è stata questa:

Un’indagine ha rivelato che il 72% degli italiani si sente antifascista. Il restante 28% sapete cosa fa? Manda il curriculum alla Rai.

Fiorello e la polemiche Rai

Fiorello ha deciso di citare le varie polemiche che sono nate in Rai ultimamente, a partire dal monologo di Scurati e dalla reazione di Serena Bortone.