Bernard Hill è morto: addio al capitano di Titanic

Lutto nel mondo del cinema internazionale: Bernard Hill è morto. La triste notizia è stata confermata alla BBC dall’agente dell’attore diventato famoso per il ruolo del Capitano nel film Titanic.

Una notizia che ha sconvolto il mondo intero: Bernard Hill è morto all’età di 79 anni. L’attore britannico è deceduto domenica 5 maggio. A confermare la sua dipartita è stato il manager Lou Colson, raggiunto dalla BBC. Al momento, non sono note le cause del decesso.

Tra i ruoli più famosi interpretati da Bernard Hill ci sono quelli del Capitano Edward Smith nel film Titanic di James Cameron e del Re Theodon nella trilogia di Peter Jackson Il Signore Degli Anelli. L’attore britannico detiene un primato importante: ha recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 premi Oscar.

Classe 1944, Bernard Hill è nato il 17 dicembre a Manchester. Ha esordito al cinema nel 1982, nel film Gandhi di Richard Attenborough. Poco dopo ha ottenuto il ruolo di co-protagonista ne Il Bounty di Roger Donaldson e ha dato il via alla sua carriera. Tra i titoli più famosi in cui l’abbiamo visto all’opera, oltre a Titanic e Il Signore Degli Anelli, ci sono: Le montagne della luna (1990), Spiriti nelle tenebre (1996), Fino a prova contraria (1999), Sogno di una notte di mezza estate (1999), Il Re Scorpione (2002), Wimbledon (2004) e Golden Years – La banda dei pensionati (2016).

RIP Bernard Hill. The only actor to have starred in two films that won 11 Oscars. pic.twitter.com/KYxGTK3NS1

— All The Right Movies (@ATRightMovies) May 5, 2024