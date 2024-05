A distanza di qualche settimana dall’annuncio della gravidanza, Lazza e la fidanzata Greta Orsingher hanno condiviso con i fan il gender reveal party. Il sesso del primo figlio è stato svelato: arriverà un maschietto o una femminuccia?

Lazza e Greta: svelato il sesso del primo figlio

Lazza e la fidanzata Greta Orsingher diventeranno genitori del primo figlio. Nelle ore score, il cantante e la sua dolce metà hanno festeggiato il gender reveal e hanno scoperto il sesso del bebè. I due accoglieranno in famiglia una femminuccia o un maschietto?

Lazza e Greta: fiocco celeste

In casa di Lazza e Greta arriverà un bel maschietto. Il cantante e la fidanzata, con una serie di Instagram Stories, hanno condiviso con i fan i momenti più importanti del gender reveal. La location, circondata da palloncini rosa e azzurri, orsacchiotti di peluche e fiori, recava l’immancabile scritta: “Boy or girl?“.

Lazza e Greta: quando diventeranno genitori?

Quando diventeranno genitori Lazza e Greta? Al momento, non è dato saperlo. Così come non è stato ancora reso pubblico il nome scelto per il primo figlio. Molto probabilmente, considerando il pancione della Orsingher, il parto avverrà dopo l’estate e prima del nuovo anno.