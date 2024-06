Un uomo di 66 anni, residente a Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), è morto a causa di un’infezione batterica per una sospetta legionella che gli avrebbe causato una polmonite fulminante. Grave anche la moglie che si trova ricoverata in sub intensiva all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Pistoia, coniugi colpiti da polmonite fulminante per la legionella

Lido Tanganelli è stato trovato morto nella sua abitazione mercoledì 12 giugno, mentre la moglie è stata ricoverata nel reparto di terapia sub intensiva dell’ospedale San Jacopo di Pistoia: le sue condizioni sarebbero stabili ma comunque gravi. Non ci sono certezze ancora sull’origine dell’infezione: l’Asl Toscana centro ha fatto sapere che sul caso è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Un’ipotesi è che i due possano aver iniziato ad accusare i primi sintomi non rendendosi conto della gravità e limitandosi a restare a casa, la situazione poi potrebbe essersi aggravata in maniera repentina impedendo loro anche di contattare un medico: questa ipotesi è tutta da accertare.

Soccorsi allertati dai vicini

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, preoccupati perché la coppia non stava uscendo di casa da alcuni giorni nonostante la loro auto fosse parcheggiata davanti casa. Una volta giunti sul posto i soccorsi, l’uomo era già morto.

