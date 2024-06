Temptation Island 2024 sta scaldando i motori. Al timone del programma delle tentazioni ritroveremo Filippo Bisciglia: vediamo a quanto ammonta il suo stipendio.

Temptation Island 2024: lo stipendio del conduttore Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island fin dalla primissima edizione, è stato riconfermato da Maria De Filippi anche per l’edizione 2024. A quanto ammonta il suo stipendio? L’ex concorrente del Grande Fratello 2006 percepisce un cachet piuttosto generoso.

Filippo Bisciglia: un cachet da urlo per Temptation Island

Stando a quanto riferisce il portale Anticipazionitv, lo stipendio di Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island è pari a 10 mila euro, più vitto e alloggio all’Is Morus Relais per tutta la durata del programma. Non solo, pare che percepisca anche un compenso mensile fisso da parte della Fascino.

Filippo Bisciglia stipendiato dalla Fascino

Secondo Anticipazionitv, tralasciando il compenso per Temptation Island, Filippo Bisciglia percepisce uno stipendio mensile dalla Fascino, azienda di produzione di Maria De Filippi. Non conosciamo la cifra, ma ipotizziamo che possa essere di qualche migliaia di euro. L’appuntamento con la prima puntata del programma delle tentazioni è fissato per giovedì 27 giugno su Canale 5, a partire dalle ore 21:30.