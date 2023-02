Lazza: il vero nome del cantante

Il rapper di ‘Sirio‘ sarà alla prima partecipazione assoluta al festival di Sanremo.

Tutte le curiosità su Lazza: la sua vita e la carriera musicale.

Sanremo 2023, l’esordio di Lazza: le curiosità sul rapper milanese

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza o Zzala come ama autodefinirsi lui in molte delle sue canzoni utilizzando il gergo milanese del Riocontra (che consiste nel posizionare l’ultima sillaba delle parole all’inizio delle stesse), è nato nel capoluogo lombardo in zona Calvairate, nell’agosto del 1994. Sin da piccolo, Jacopo ha mostrato grande talento in campo musicale, come dimostra la sua passione per il pianforte, strumento che ancora lo accompagna sui palchi e che ha studiato negli anni del Conservatorio.

La carriera musicale

Lazza inizia a farsi conoscere al pubblico del rap italiano quando era appena 20enne, con i suoi primi progetti e le prime collaborazioni con personalità di spicco della scena Hip-Hop come Emis Killa. Per il suo primo album ufficiale, però, si dovrà attendere il 2017 con ‘Zzala‘ che raggiunse in poco tempo il disco d’oro. La sua vera esplosione artistica, però, si ebbe con il singolo ‘Porto Cervo‘ da milioni di visualizzazioni, contenuto nel disco ‘Re Mida‘.

Lazza, alla fine del 2019, è riconosciuto come uno dei rapper migliori in Italia, con le sue vendite che crescono di mese in mese fino a farlo schizzare in vetta alle classifiche. La riconferma arriva nel 2022 con ‘Sirio‘, album triplo disco di platino.