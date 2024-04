"Non abbiamo fretta, ma sono pronto per un altro bambino, Per sveglie notturne, pappe e pannolini" afferma il ministro

Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini si dice pronto ad avere un figlio dalla compagna Francesca Verdini.

La storia con Francesca Verdini

Racconta Salvini al settimanale Chi il suo primo appuntamento con la compagna, con la quale è insieme dal 2019. “Avevamo un appuntamento per un aperitivo, la sera. La raggiunsi e mi trovai però in una situazione che non mi aspettavo assolutamente. Era con dieci amici seduta allegramente a un tavolo e c’erano due paparazzi sulla porta. Un contesto inconsueto per un ministro. Pizza, birra e due ore di chiacchiere. Poi siamo usciti separati dandoci un appuntamento sotto casa mia, stavolta da soli, per una lunga passeggiata notturna fino al Vaticano.”

Lui 51 anni, lei 31, ma la differenza d’età per loro non è un problema.

Il desiderio di un altro figlio

Il desiderio della coppia ora è quello di allargare la famiglia. Racconta Salvini: “Non abbiamo fretta, ma sono pronto per un altro bambino, Per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe. Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio” E per il sesso del futuro bambino aggiunge: “Magari un maschietto…”

Al momento il vicepremier ha già due figli: Federico di 21 anni e Mirta di 11.