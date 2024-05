Amici, cambia il regolamento della finale: tutto pronto per il 18 maggio

La finale di Amici si avvicina: è fissata per il 18 maggio. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Maria De Filippi ha deciso di cambiare il regolamento della finalissima. Vediamo in che modo.

Amici: cambia il regolamento della finale

La finale di Amici di Maria De Filippi è fissata per sabato 18 maggio, mentre la semifinale è stata spostata a domenica 12 maggio per evitare l’accavallamento con la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2024. Stando ad un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, la Queen Mary ha pensato di cambiare il regolamento della finalissima.

Amici: come cambia il regolamento della finale?

Stando a quanto sostiene Amedeo Venza, il regolamento della finale di Amici è stato cambiato per favorire i ragazzi che si contendono la vittoria. Rispetto agli anni scorsi, infatti, i talenti che si sfideranno per la coppa non saranno 4, ma addirittura 5 o 6.

Amici: chi sono gli allievi in semifinale

Ad aver conquistato la semifinale di Amici, che ribadiamo andrà in onda domenica 12 maggio e non sabato 11 maggio, sono: i cantanti Mida, Sarah, Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol. Se l’indiscrezione sul cambio regolamento dovesse corrispondere a verità, potrebbe anche accadere che nessun altro concorrente verrà eliminato.