Emma Marrone ha immortalato Mahmood senza maglia e ha condiviso gli scatti su Instagram. Il popolo dei social, neanche a dirlo, ha ringraziato la cantante per la gentile “concessione”.

Emma Marrone fotografa Mahmood senza maglietta

Legati da una bella amicizia, Emma Marrone e Mahmood hanno partecipato all’evento Una Nessuna Centomila, fondato da Fiorella Mannoia con lo scopo di raccogliere fondi per le strutture che si occupano delle donne vittima di violenza. La cantante ha immortalato il collega senza maglia e ha condiviso gli scatti sui social.

Emma Marrone: il messaggio ai fan su Mahmood

Emma ha fotografato Mahmood senza maglia durante le prove per Una Nessuna Centomila. La Marrone ha beccato il collega a petto nudo mentre prendeva il sole sugli spalti. A didascalia degli scatti condivisi sui social, la cantante di Apnea ha scritto:

“Oggi niente Tuta Gold (ringraziatemi)”.

Emma paparazza Mahmood durante le prove di oggi pomeriggio a #UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/X2tlzjtUcc — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 5, 2024

Le foto di Mahmood senza maglia sono virali

Neanche a dirlo, le foto dell’artista a petto nudo sono diventati virali sui social. Tra i tanti commenti dei fan, grati alla Marrone per la gentile “concessione”, si legge: “Emma una di noi che ci regala questo video di Mahmood… prova a non dire madre“, oppure “Grazie per sempre“, o ancora “Emma sei nostra madre, grazie“.