Marco Columbro è stato uno dei personaggi più amati della televisione italiana degli anni ’80 e ’90.

Marco Columbro è vivo

Insieme a Berlusconi ha dato un nuovo taglio alla tv del mattino, guadagnandosi milioni di spettatori. Nel 2001 un ictus lo ha costretto a fermarsi. Nonostante una perfetta guarigione, tuttavia nessuno lo ha più cercato per altre trasmissioni. “Si vede che doveva andare in questo modo” ha dichiarato durante un’intervista a Repubblica “Un anno di assenza mi ha fatto percepire come morto, anche se non lo ero affatto e non lo sono, per fortuna“. Da cinque anni conduce però un programma in televisione, sull’emittente Business 24. “Intervisto imprenditori” ha spiegato, aggiungendo “A Natale uscirà un mio libro, Il risveglio di Parsifal, frutto di 45 anni di ricerca spirituale contro il dogmatismo e il fideismo“.

Chi è Marco Columbro

Oggi, a 73 anni, Marco Columbro si è costruito un importante bagaglio di esperienze: conduttore, attore di teatro, filosofo, testimonial di pubblicità, scrittore e gestore di un albergo in Val D’Orcia. La lontananza dal piccolo schermo tuttavia non gli ha fatto perdere l’affetto del pubblico: “Mi fermano ancora per strada, mi vogliono molto bene e pure questo me lo spiego fino a un certo punto, visto tutto il tempo che è passato. L’affetto di queste persone mi fa capire che ho fatto un buon lavoro“.

Il rapporto con Silvio Berlusconi

L’attore si è poi soffermato sull’amicizia intercorsa con Silvio Berlusconi, scomparso nel giugno 2023. “Siamo stati amici fraterni e ripenso a Silvio con gioia” ha commentato, “Nei momenti più difficili mi aiutò molto, ma non è bastato per farmi tornare in onda. Lui aveva ormai altre priorità, la politica specialmente. Ma so che ci provò“.