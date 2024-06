Elisa True Crime è diventata popolare nel 2020 e, in pochi anni, è diventata un fenomeno dei social. La youtuber è stata perfino citata in due canzoni: ecco come ha reagito.

Elisa True Crime menzionata in due canzoni: come ha reagito?

Youtuber, scrittrice e podcaster, Elisa True Crime è diventata famosa nel 2020 grazie al suo canale in cui parla di crimini, misteri e storie del terrore. In poco tempo, la ragazza torinese classe 1989 è riuscita ad imporsi come fenomeno del web. Non stupisce, quindi, che sia stata citata da due canzoni: Agente di Baby Gang, Emis Killa e Jake La Furia e Supers3x di Beba.

Elisa True Crime: la reazione per la canzone Agente

Agente, di Baby Gang, Emis Killa e Jake La Furia, è uscita nei primi mesi del 2024. A fare il nome di Elisa True Crime è Jake:

“Frate’, intorno c’ho solo i fanghi, solo i b*stardi, solo le m*rde false che non sono né Bonnie, né Clyde, bro, sono clown schiavi dei like, che stanno al mondo dei criminali, fra’, come un ferro a Elisa True Crime, oh”.

Davanti a questo omaggio, Elisa ha reagito da vera influencer: ha postato la strofa che la riguarda e ha aggiunto una serie di emoticons sorridenti.

Elisa True Crime ringrazia Beba

Supers3x di Beba l’ha sorpresa proprio negli ultimi giorni. L’artista canta:

“Se mi metto a raccontarti dei miei casi umani sembro una puntata di Elisa True Crime”.

La youtuber ha condiviso la canzone e, taggando la rapper, ha scritto: “Oggi invece mi avete svegliata così, sei pazzesca“.