Un classico pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia per un uomo di 34 anni, colpito da un malore improvviso mentre si trovava in campagna a Borgo San Siro, in provincia di Pavia.

34enne muore per un malore improvviso

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno. Poco dopo le 14:30 la vittima si è accasciata a terra nella riserva Portalupa, nei pressi della Strada Provinciale 206 verso Gambolò. Dalle prime ricostruzioni sembra che si stesse occupando della manutenzione del verde. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con due ambulanze e l’elisoccorso.

Inutili i soccorsi

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, il 34enne è deceduto. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore fatale. Presenti anche gli operatori dell’Ats Pavia. Gli agenti della Polizia Locale di Garlasco e i Carabinieri di Gambolò dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

