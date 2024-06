Questa mattina è giunta la tragica notizia della morte di Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. L’ipotesi del suicidio sembra al momento la più plausibile, specialmente considerando che Graziano aveva recentemente perso la moglie.

Morto Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, all’età di 70 Anni

Nato a Torino nel 1953, Graziano ha avuto una carriera illustre, iniziando con l’Accademia Militare di Modena e specializzandosi nel campo militare. Ha ricoperto importanti incarichi, culminando nel ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa dal febbraio 2015 al novembre 2018, oltre a essere stato a capo del comitato militare dell’Unione Europea.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una profonda commozione, con numerosi colleghi e amici che hanno espresso il loro cordoglio. “La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”, ha scritto su X Antonio Tajani, il ministro degli Esteri, tra i primi a ricordare l’ex militare.

Trovato morto Claudio Graziano: il presidente di Fincantieri aveva 70 anni

Nel frattempo, l’impatto della notizia sulla morte di Graziano si è riflesso anche sui mercati finanziari, con il titolo Fincantieri che ha registrato un calo del 3 per cento iniziale, seguito da un parziale recupero. La sua leadership in Fincantieri, a partire dal 2022, ha visto l’azienda navigare attraverso diverse sfide e opportunità nel settore navale, rimanendo un punto di riferimento nell’industria italiana e internazionale.

La morte improvvisa di Claudio Graziano rappresenta una perdita non solo per Fincantieri, ma anche per l’intera comunità militare e per coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui nel corso degli anni.