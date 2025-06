Momenti di terrore a Damasco: un attentatore suicida si è fatto esplodere nella chiesa di Sant’Elia, nel quartiere residenziale di Dwelaa, colpendo decine di fedeli riuniti per la funzione domenicale. L’Isis ha rivendicato l’attacco, l’ennesimo in una lunga scia di sangue che continua a colpire civili innocenti in Siria.

Siria, attentato suicida in una chiesa a Damasco: rivendicato l’attacco

Un attentato suicida ha colpito la chiesa di Mar Elias, un luogo di culto cristiano greco-ortodosso situato nel quartiere periferico di Dwelaa, a est di Damasco. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato siriana, un militante dello Stato Islamico (ISIS) è entrato nell’edificio durante una funzione religiosa, ha aperto il fuoco sui presenti e successivamente ha attivato una cintura esplosiva in mezzo ai fedeli.

Siria, attacco suicida dell’Isis in una chiesa a Damasco: bilancio tragico

Il bilancio fornito dal ministero dell’Interno è drammatico: almeno 22 persone hanno perso la vita e 63 sono rimaste ferite. Un comunicato diffuso dall’agenzia statale Sana conferma che l’autore dell’attacco era un terrorista affiliato all’ISIS.

Una fonte della sicurezza siriana, citata da Reuters, ha riferito che l’azione sarebbe stata compiuta da due individui, tra cui quello che si è fatto esplodere. L’attacco ha riportato l’attenzione internazionale sulla vulnerabilità dei luoghi di culto in Siria, già teatro di numerosi atti di violenza negli ultimi anni.