Drammatico incidente nei cieli del Brasile. Una mongolfiera si è schiantata al suolo dopo aver preso fuoco mentre si trovava in quota con a bordo 21 persone. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori per portare le persone coinvolte in ospedale ma hanno dovuto rilevare anche la presenza di numerosi deceduti. Secondo quanto riportato dai media locali la mongolfiera è andata ad impattare contro un centro sanitario: il governatore dello stato di Santa Catarina ha fornito il bilancio ufficiale delle vittime e dei feriti.

Mongolfiera prende fuoco in cielo e si schianta al suolo: morti e feriti

Ad una settimana di distanza da un analogo incidente avvenuto in Turchia e che ha coinvolto due mongolfiere, un ulteriore episodio si è verificato in Brasile. Una mongolfiera con 21 persone a bordo ha preso fuoco per poi precipitare e schiantarsi al suolo.

L’impatto è avvenuto contro un centro sanitario a Praia Grande, nello stato di Santa Catarina. Sull’incidente è intervenuto il governatore Jorginho Mello con un post su X nel quale ha confermato il numero di persone a bordo spiegando che 13 di esse sono sopravvissute riportando ferite, alcune delle quali gravi, e sono state traportate in ospedale. Le altre 8, si tratta di persone che stavano partecipando ad un’escursione turistica, sono invece decedute.

Mello ha aggiunto: “Le nostre squadre continuano a fornire tutto il supporto necessario alle famiglie e alle vittime. Continuiamo a monitorare la situazione”. Sul web sono stati diffusi alcuni video che mostrano la mongolfiera in fiamme perdere quota molto rapidamente. Non è da escludere, ma lo dovrà accertare un’indagine, che alcune persone si siano lanciate nel vuoto nel tentativo di sfuggire al fuoco. La Polizia Civile ha parlato con il pilota, sopravvissutto, ipotizzando che il rogo sia divampato nella cesta del pallone, come conseguenza dell’impiego di una fiamma ossidrica. Informazione questa indicata da G1, emittente locale.